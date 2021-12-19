NYT: Пентагон преуменьшал число жертв авиаударов в САР, Ираке и Афганистане
«Невозможно определить полное число жертв,... но оно намного выше, чем признал Пентагон», — приводит РИА Новости текст статьи.
По статистическим данным, в результате авиаударов, произведённых в рамках борьбы с группировкой «Исламское государство»* в Ираке и САР, погибли 1417 мирных жителей. Ещё 188 человек погибли среди мирного населения из-за воздушных операций США в Афганистане.
В материале говорится, что расследования базировались на неверных или неполных данных.
Ранее сообщалось, почему Пентагон отказался наказывать причастных к удару по Кабулу и к гибели мирных жителей. Подробнее — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.