Спецпредставитель Лондона по брекситу Фрост покинул свой пост

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Специальный представитель Лондона по брекситу Дэвид Фрост направил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону письмо об отставке. Об этом сообщается в канцелярии Джонсона.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы договорились в начале этого месяца, что я уйду в январе и передам другим эстафету управления нашими будущими отношениями с ЕС», — заявил он, отметив, что теперь с его стороны будет правильнее написать заявление об уходе в отставку с немедленным вступлением в силу.

Фрост отметил, что в течение двух с половиной лет он руководил процессом выхода Великобритании из Евросоюза.

По его словам, на данный момент брексит в безопасности, и кабмину необходимо использовать те возможности, которые он предоставляет.

В свою очередь, Джонсон поблагодарил Фроста за работу в составе правительства.

В октябре сообщалось, что представители Великобритании и Евросоюза проведут в Лондоне консультации на тему изменения положений протокола по Северной Ирландии, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из состава ЕС.

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