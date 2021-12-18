В муниципалитетах Норвегии разрешили делать прививки от COVID-19 в аптеках

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Власти Норвегии разрешили муниципалитетам проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции в аптеках.
В муниципалитетах Норвегии разрешили делать прививки от COVID-19 в аптеках
  • AP

«Желающие... могут воспользоваться аптеками для проведения вакцинации от коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение правительства.

Согласно заявлению, фармацевты норвежских аптек смогут заказывать вакцины и обучаться проведению иммунизации.

Кроме того, в Минздраве страны установили ставку возмещения расходов для аптек, которые будут помогать муниципалитетам с прививками.

Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили 76,5 млн человек, полностью привиты 70,8 млн человек.

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