В муниципалитетах Норвегии разрешили делать прививки от COVID-19 в аптеках

Власти Норвегии разрешили муниципалитетам проводить вакцинацию населения от коронавирусной инфекции в аптеках.

«Желающие... могут воспользоваться аптеками для проведения вакцинации от коронавируса», — приводит РИА Новости сообщение правительства.

Согласно заявлению, фармацевты норвежских аптек смогут заказывать вакцины и обучаться проведению иммунизации.

Кроме того, в Минздраве страны установили ставку возмещения расходов для аптек, которые будут помогать муниципалитетам с прививками.

Ранее сообщалось, что первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили 76,5 млн человек, полностью привиты 70,8 млн человек.