Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли в России почти 71 млн человек

Вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошли в России 76,5 млн человек, полностью привиты 70,8 млн человек. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

AFP

Соответствующая информация приводится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом. «По состоянию на 17 декабря вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз», — заявила Голикова. По её словам, вакцинация полного цикла была проведена 70 831 362 раза. Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при омикрон-штамме коронавируса прежнюю стратегию вакцинации и ревакцинации.