Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли в России почти 71 млн человек
- AFP
Соответствующая информация приводится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
«По состоянию на 17 декабря вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз», — заявила Голикова.
По её словам, вакцинация полного цикла была проведена 70 831 362 раза.
Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что будет рекомендовать при омикрон-штамме коронавируса прежнюю стратегию вакцинации и ревакцинации.