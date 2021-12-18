В Барселоне прошли протесты против решения суда о ситуации с обучением на испанском языке
- AP
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую гвардию, в митингах приняли участие 35 тыс. человек.
Акция завершилась перед Высшим судом Каталонии, который вынес соответствующее решение.
В протестах приняли участие глава женералитата Пере Арагонес, глава регионального парламента Лаура Боррас, бывший глава каталонского правительства Ким Торра и другие политики.
В марте в Барселоне прошла протестная акция в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя.