В Барселоне прошли протесты против решения суда о ситуации с обучением на испанском языке

Тысячи каталонцев вышли на акцию протеста в Барселоне против решения суда, согласно которому 25% образовательных предметов должны вестись на испанском языке в учебных заведениях Каталонии.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую гвардию, в митингах приняли участие 35 тыс. человек.

Акция завершилась перед Высшим судом Каталонии, который вынес соответствующее решение.

В протестах приняли участие глава женералитата Пере Арагонес, глава регионального парламента Лаура Боррас, бывший глава каталонского правительства Ким Торра и другие политики.

В марте в Барселоне прошла протестная акция в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя.