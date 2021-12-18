В Барселоне прошли протесты против решения суда о ситуации с обучением на испанском языке

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Тысячи каталонцев вышли на акцию протеста в Барселоне против решения суда, согласно которому 25% образовательных предметов должны вестись на испанском языке в учебных заведениях Каталонии.
В Барселоне прошли протесты против решения суда о ситуации с обучением на испанском языке
  • AP

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую гвардию, в митингах приняли участие 35 тыс. человек. 

Акция завершилась перед Высшим судом Каталонии, который вынес соответствующее решение.

В протестах приняли участие глава женералитата Пере Арагонес, глава регионального парламента Лаура Боррас, бывший глава каталонского правительства Ким Торра и другие политики.

В марте в Барселоне прошла протестная акция в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя.

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