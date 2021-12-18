Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой

Вице-канцлер и министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что вопрос о запуске проекта «Северный поток — 2» необходимо решать в соответствии с европейским и национальным законодательством и, по его мнению, газопровод является геополитической ошибкой.

«Неясен вопрос, сможет ли он (газопровод. — RT) начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — цитирует Хабека ТАСС.

По его словам, все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, выступали против строительства газопровода.

«Северный поток — 2» был геополитической ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Остаётся вопрос, сможет ли он войти в строй», — приводит его слова РБК.

16 декабря стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении процесса сертификации «Северного потока — 2» в ФРГ.