Вице-канцлер ФРГ Хабек назвал «Северный поток — 2» геополитической ошибкой
- Reuters
«Неясен вопрос, сможет ли он (газопровод. — RT) начать работу. По этому вопросу нужно принимать решение в соответствии с европейским и национальным законодательством», — цитирует Хабека ТАСС.
По его словам, все страны Евросоюза, кроме Германии и Австрии, выступали против строительства газопровода.
«Северный поток — 2» был геополитической ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Остаётся вопрос, сможет ли он войти в строй», — приводит его слова РБК.
16 декабря стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2».
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о продолжении процесса сертификации «Северного потока — 2» в ФРГ.