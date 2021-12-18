Власти Молдавии опровергли заявление о планах объявить посла России персоной нон грата

Администрация президента Молдавии не имеет отношения к предложению об объявлении российского посла в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом сообщила пресс-секретарь президента страны Сорина Штефырцэ.

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — заявила Штефырцэ, её слова приводит ТАСС.

Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата.

По его мнению, российского дипломата необходимо выслать из страны, так как он принимал участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

10 декабря сообщалось, что Молдавия отказалась пускать на свою территорию члена Общественной палаты России Владимира Журавлёва.