Власти Молдавии опровергли заявление о планах объявить посла России персоной нон грата
- © Președinția Republicii Moldova
«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», — заявила Штефырцэ, её слова приводит ТАСС.
Ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишинёве Олега Васнецова персоной нон грата.
По его мнению, российского дипломата необходимо выслать из страны, так как он принимал участие в инаугурации лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
10 декабря сообщалось, что Молдавия отказалась пускать на свою территорию члена Общественной палаты России Владимира Журавлёва.