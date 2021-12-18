Макей заявил о превращении Украины в плацдарм НАТО против России
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«Мы видим, что Украина используется сейчас Североатлантическим альянсом для создания определённого плацдарма против России, мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украине, возрастает», — заявил он.
Макей подчеркнул, что происходящее на Украине используется руководством НАТО для наращивания своих возможностей в регионе.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО используют Украину как плацдарм для проекции силы в отношении России.