Макей заявил о превращении Украины в плацдарм НАТО против России

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил RT Arabic, что НАТО превращает Украину в свой плацдарм против России.

«Мы видим, что Украина используется сейчас Североатлантическим альянсом для создания определённого плацдарма против России, мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украине, возрастает», — заявил он.

Макей подчеркнул, что происходящее на Украине используется руководством НАТО для наращивания своих возможностей в регионе.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО используют Украину как плацдарм для проекции силы в отношении России.