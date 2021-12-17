Сенатор Климов назвал «варварским подходом» действия против RT DE

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Дарья Ускова
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в беседе с RT назвал «варварским подходом» действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».
Сенатор Климов назвал «варварским подходом» действия против RT DE
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«То, что эта ситуация ненормальная, — это точно совершенно. То, что эту ситуацию надо преподносить нашим визави по переговорам на всех уровнях как ненормальную, — это точно», — подчеркнул сенатор.

По его словам, этот «варварский подход», во-первых, надо демонстрировать обществу, в том числе российскому.

«Наши люди должны знать, как к нам относятся. Во-вторых, демонстрировать мировой общественности, показывая, что если идёт такое цензурирование, значит общество незрелое, недемократическое. Значит, к правам человека, в том числе немецкого человека, на получение объективной информации из разных источников отношение плохое. Для людей, которые плохо понимают нормальный диалог, видимо, придётся разработать иные способы, чтобы они вели себя цивилизованно», — добавил парламентарий.

Ранее в пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

Комиссар ошибочно считает, что RT DE территориально находится в Берлине. Телеканал ведёт трансляции из московских студий по лицензии, которую выдала Сербия.

В настоящее время комиссар пытается с помощью своих полномочий надавить на независимых европейских операторов спутникового телевидения, чтобы заставить их прекратить вещание RT DE.

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