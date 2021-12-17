В Российском фонде мира назвали «нечестной игрой» действия против RT DE

Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина в разговоре с RT прокомментировала действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

Сутормина подчеркнула, что такие заявления и действия немецкой стороны совершенно выходят за рамки всех конвенций, положений о свободе слова, работе журналистов.

«Настолько идёт давление, антироссийские настроения зашкаливают. Канал очень интересен, не только наши соотечественники, но и жители других стран, в том числе и Германии, с огромным интересом ждали, хотели смотреть. Потому что он даёт более объективную информацию, более глубокую. Это нечестная игра и давление, убираются сильные конкуренты из информационного поля. Мы видим вот эти двойные стандарты... Нарушаются все права. Я считаю, что независимые журналисты и СМИ должны оспорить это», — пояснила она.

Ранее в пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

В настоящее время комиссар пытается с помощью своих полномочий надавить на независимых европейских операторов спутникового телевидения, чтобы заставить их прекратить вещание RT DE.