Путин по телефону поздравил Папу Римского с 85-летием

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Папой Римским Франциском по случаю 85-летия понтифика отметил его большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием, особо отметив его высокий авторитет в мире, а также большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения между государствами имеют высокий уровень взаимопонимания и близость позиций по многим проблемам современности.

«Условлено продолжать совместные усилия, направленные на отстаивание основополагающих нравственных и гуманитарных ценностей», — добавили в пресс-службе Кремля.

Стороны также подчеркнули значимость конструктивного межконфессио­наль­ного диалога.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом находится «на обозримом горизонте».