Папа Римский рассказал о подготовке встречи с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск рассказал о ходе подготовки встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет (глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский. — RT) Иларион, чтобы согласовать возможную встречу», — приводит ТАСС его слова на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр.

Франциск отметил, что он готов приехать на встречу в Москву.

«Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — подытожил Папа Римский.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.