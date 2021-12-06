Папа Римский рассказал о подготовке встречи с патриархом Кириллом

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Папа Римский Франциск рассказал о ходе подготовки встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Папа Римский рассказал о подготовке встречи с патриархом Кириллом
  • AP

«Встреча с патриархом Кириллом на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет (глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский. — RT) Иларион, чтобы согласовать возможную встречу», — приводит ТАСС его слова на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр.

Франциск отметил, что он готов приехать на встречу в Москву.

«Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы», — подытожил Папа Римский.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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