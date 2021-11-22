Мишустин встретился с патриархом Кириллом

Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность. Под вашим предстоятельством восстанавливаются святыни и строятся храмы – это очень ценно для людей и вызывает самое искреннее уважение», — заявил Мишустин, обращаясь к патриарху Кириллу.

Отмечается, что премьер поздравил патриарха Кирилла с 75-летием и пожелал ему крепкого здоровья.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении патриарха Кирилла орденом Святого апостола Андрея Первозванного за вклад в сохранение духовных и культурных традиций.