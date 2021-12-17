В МИД России не отмечают изменения позиции НАТО по гарантиям безопасности

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Россия пока не отмечает изменения позиции стран НАТО и США по переданным российской стороной документам о гарантиях безопасности. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
В МИД России не отмечают изменения позиции НАТО по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

«Пока с точки зрения откликов и реакции мы видели некоторые сообщения для печати о контактах, проведённых высокопоставленным представителем Белого дома с так называемой бухарестской девяткой», — приводит РИА Новости его слова.

Рябков отметил, что российская сторона ознакомилась с опубликованным накануне заявлением НАТО.

«Там ничего нового нет, кроме констатации того, что соответствующие предложения на той стороне имеются, они изучаются, а дальше воспроизводится вся та же аргументация и позиция, которую мы слышим на протяжении уже многих лет», — добавил дипломат.

Рябков заявил, что такая позиция членов альянса не способствует улучшению ситуации, так как Москва предлагает одно, а в её адрес выдвигаются ультиматумы.

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

В проекте говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом того, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

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