Россия предложила НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов

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Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Чёрном и Балтийском морях.
Россия предложила НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов
  • Reuters

Об этом говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.

«Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе)», — отмечается в проекте.

Ранее в НАТО заявили, что знают о предложениях России по европейской безопасности, но диалог необходимо вести на основе взаимности.

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