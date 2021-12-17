Россия предложила НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов

Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Чёрном и Балтийском морях.

Об этом говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.

«Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе)», — отмечается в проекте.

Ранее в НАТО заявили, что знают о предложениях России по европейской безопасности, но диалог необходимо вести на основе взаимности.