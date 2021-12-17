Замглавы МИД России Рябков заявил о предложении Вашингтону провести переговоры в Женеве
- Reuters
«Готовы незамедлительно, хоть завтра, — в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря, — выехать для переговоров с США в третьей стране», — сказал Рябков на брифинге для прессы.
По его словам, США уже предложена Женева в качестве площадки для диалога по запуску переговоров на основе имеющихся двух проектов документов.
Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
Подробнее — в материале RT.