Замглавы МИД России Рябков заявил о предложении Вашингтону провести переговоры в Женеве

В Москве готовы незамедлительно начать переговоры с американской стороной — Россия уже предложила в качестве площадки Женеву, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Готовы незамедлительно, хоть завтра, — в прямом смысле слова завтра, в субботу, 18 декабря, — выехать для переговоров с США в третьей стране», — сказал Рябков на брифинге для прессы.

По его словам, США уже предложена Женева в качестве площадки для диалога по запуску переговоров на основе имеющихся двух проектов документов.

Министерство иностранных дел России ранее опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Подробнее — в материале RT.