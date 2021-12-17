Россия предложила США не проводить учения с отработкой применения ядерного оружия
- Reuters
«Стороны не проводят учения и тренировки сил общего назначения, включающие отработку сценариев с применением ядерного оружия», — говорится в проекте документа.
Ранее в Москве предложили Вашингтону не развёртывать ядерное оружие вне своих территорий, вернуть уже находящееся вооружение за её пределами.
В соответствии с соглашениями, стороны должны ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развёртывания ядерного вооружения за рубежом.