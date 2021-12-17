Путин поздравил Папу Римского с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что трудно переоценить личный вклад понтифика в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей.

«Тепло вспоминаю наши встречи, конструктивные и содержательные переговоры, подтверждавшие близость подходов России и Святого престола к важнейшим международным проблемам», — написал президент.

Он отметил, что совместными усилиями можно многое сделать для защиты прав и интересов христиан и для обеспечения межконфессионального диалога.

Путин добавил, что отправил понтифику скульптурный портрет великого русского писателя и мыслителя Фёдора Достоевского.

Ранее Папа Римский Франциск принял в Ватикане форварда клуба чемпионата Италии по футболу «Милан» Златана Ибрагимовича.