Путин поздравил Папу Римского с 85-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил Папу Римского Франциска с 85-летием.
Путин поздравил Папу Римского с 85-летием
  • РИА Новости

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что трудно переоценить личный вклад понтифика в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей.

«Тепло вспоминаю наши встречи, конструктивные и содержательные переговоры, подтверждавшие близость подходов России и Святого престола к важнейшим международным проблемам», — написал президент.

Он отметил, что совместными усилиями можно многое сделать для защиты прав и интересов христиан и для обеспечения межконфессионального диалога.

Путин добавил, что отправил понтифику скульптурный портрет великого русского писателя и мыслителя Фёдора Достоевского.

Ранее Папа Римский Франциск принял в Ватикане форварда клуба чемпионата Италии по футболу «Милан» Златана Ибрагимовича.

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