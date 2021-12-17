Додон возмутился позицией Молдавии по резолюции против героизации нацизма

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Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал позицию республики по резолюции ООН против героизации нацизма.
Додон возмутился позицией Молдавии по резолюции против героизации нацизма
  • Reuters

«Возмущён решением полпредства Молдавии в ООН воздержаться при голосовании на ГА по резолюции», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению бывшего государственного лидера, такой шаг был продиктован властям внешними западными кураторами.

«В данном случае (такое решение. — RT) равносильно отказу, поскольку на обсуждение была вынесена крайне важная проблема: попытки реабилитации нацизма», — добавил Додон.

В заключение он отметил, что любые попытки самоустраниться от борьбы с неонацизмом, ксенофобией и расизмом так или иначе приведут к усилению этих негативных явлений.

Генеральная Ассамблея ООН ранее приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 130 стран, 49 — воздержались. 

США и Украина стали единственными странами, которые проголосовали против принятия Генассамблеей ООН резолюции.

Согласно документу, государствам рекомендовано принять надлежащие конкретные меры, «с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых во время Второй мировой войны».

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