Депутат Госдумы Белик назвал предсказуемым продление санкций в отношении России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал продление санкций в отношении России. Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, за продление лидеры ЕС проголосовали единогласно.
Депутат Госдумы Белик назвал предсказуемым продление санкций в отношении России
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«Антироссийские санкции — это давно проложенные рельсы, по которым катится локомотив европейской и американской политики, другого ответа от европарламентариев мы и не ожидали», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что вряд ли в Европе кто-то считает, «будто бы Россия с помощью санкций станет управляемой».

«Санкции — это такое падение, которое невозможно остановить, хотя падающий понимает, что летит в глубину бездны, поэтому всё останется на своих местах: Украина будет продолжать истерику, мы — получать очередные санкции, а Запад — будет делать вид, будто бы это имеет какое-то значение», — подчеркнул собеседник RT.

Белик считает, что в ближайшие несколько лет позиция ЕС относительно России не поменяется.

«Мы будем фундаментально стоять на своих политических принципах и позициях, а Европа будет делать вид, как будто бы на это можно повлиять», — сказал он.

Ранее лидеры Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

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