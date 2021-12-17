Депутат Госдумы Чепа прокомментировал продление санкций ЕС против России

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России.

«Россия выступала и выступает за категорическое исполнение минских договорённостей сторонами конфликта», — сказал депутат.

По мнению парламентария, в первую очередь не исполняет минские договорённости Украина.

«Если бы Украина исполняла их, то сегодня бы не было конфликта. Но при этом европейские страны и США не оказывают должного давления на Украину для исполнения этих минских договорённостей. При этом попытки обвинить Россию в том, что она не исполняет минские договорённости — это полнейшая глупость», — заверил Чепа.

Ранее стало известно, что лидеры ЕС единогласно согласовали продление санкций против России.

По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеры также призвали Россию начать выполнение Минских соглашений.