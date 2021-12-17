В МИД России назвали глупостью слухи о планах продажи талибам оружия

Москва не намерена продавать оружие новым афганским властям, заявил спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Глупость абсолютная, мне даже в голову такая дичь не пришла бы», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кабулов акцентировал внимание на том, что «Талибану»* и без того хватает оружия, которое оставили американцы.

«Оставили столько, что на две страны хватит. Надо, наоборот, думать о том, чтобы талибы от безденежья не стали продавать это оружие налево и направо, особенно переносные зенитные комплексы, которые наверняка американцы побросали, когда убегали», — подчеркнул собеседник издания.

1 декабря представители движения «Талибан» на консультациях с дипломатами Соединённых Штатов в Дохе заявили, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.