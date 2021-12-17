Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика вместо ранее занимавшего должность постпреда Гулама Исакзая.
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Афганистана.
Ранее стало известно, что Фонд реконструкции Афганистана выделит структурам ООН $280 млн для оказания гуманитарной помощи афганскому народу.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен