Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН

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Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика вместо ранее занимавшего должность постпреда Гулама Исакзая.
Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Афганистана.

Ранее стало известно, что Фонд реконструкции Афганистана выделит структурам ООН $280 млн для оказания гуманитарной помощи афганскому народу.

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