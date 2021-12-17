Афганистан назначил исполняющего обязанности представителя при ООН

Афганистан назначил исполняющим обязанности представителя страны при ООН Насира Ахмада Фаика вместо ранее занимавшего должность постпреда Гулама Исакзая.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представительства Афганистана.

Ранее стало известно, что Фонд реконструкции Афганистана выделит структурам ООН $280 млн для оказания гуманитарной помощи афганскому народу.