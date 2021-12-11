В ООН выделят $280 млн для гуманитарной помощи населению Афганистана

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Фонд реконструкции Афганистана выделит структурам ООН $280 млн для оказания гуманитарной помощи афганскому народу. Об этом говорится в сообщении Всемирного банка.
В ООН выделят $280 млн для гуманитарной помощи населению Афганистана
  • Reuters
  • © Jorge Silva

Всемирная продовольственная программа ООН и ЮНИСЕФ получат $180 млн и $100 млн соответственно, отмечает РИА Новости со ссылкой на документ.

Выделенные средства планируется использовать для налаживания доставки услуг здравоохранения и питания афганскому народу.

Ранее управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) попросило выделить около $375 млн на помощь внутренним беженцам в Афганистане.

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