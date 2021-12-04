В ООН запросили около $375 млн на помощь внутренним беженцам в Афганистане

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обратилось к мировому сообществу с призывом выделить $374,9 млн для помощи внутренним беженцам в Афганистане. Об этом сообщается на сайте организации.

«Потребности УВКБ в финансировании ситуации в Афганистане в 2022 году, включая продолжение мер реагирования в зимний период, составляют $374,9 млн», — говорится в сообщении.

По данным организации, в Афганистане находятся 3,5 млн внутренних беженцев.

Они нуждаются в тёплой одежде, топливе для обогрева жилья, продуктах питания и медикаментах.

Ранее сообщалось, что Франция и Катар доставили в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи.