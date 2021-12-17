Сенатор Цеков раскритиковал решение лидеров ЕС о продлении санкций против России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал решение лидеров Евросоюза о продлении экономических санкций против России.
Сенатор Цеков раскритиковал решение лидеров ЕС о продлении санкций против России
  • РИА Новости

«Да они все оказались уже в плену санкций. В плену тех решений, которые они приняли до этого и увязки этих решений с выполнением Минских соглашений. Но Минские соглашения и их выполнение полностью зависят от Украины», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта.

«Выдвинув это решение, они не могут никак от него отказаться, хотя неоднократно обращали внимание на то, что вообще-то санкции за невыполнение Минских соглашений, прежде всего должны (если вообще должны) применяться к Украине. Но вот такой оказался Евросоюз. Очень неповоротливый с точки зрения отказа от неверных решений», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры ЕС в ходе саммита в Брюсселе единогласно согласовали продление экономических санкций против России.

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