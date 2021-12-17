В конгрессе США призвали главу Twitter остановить «пропаганду» КНР

Четырнадцать республиканцев из обеих палат конгресса США призвали главу компании Twitter Парага Агравала не позволить КНР использовать социальную сеть для пропаганды.

«Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter, заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру», — цитирует РИА Новости письмо конгрессменов.

Парламентарии выразили надежду, что новое руководство соцсети позволит выстроить здоровый диалог между конгрессом и компанией.

7 июля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter.