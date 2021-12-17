В конгрессе США призвали главу Twitter остановить «пропаганду» КНР

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Четырнадцать республиканцев из обеих палат конгресса США призвали главу компании Twitter Парага Агравала не позволить КНР использовать социальную сеть для пропаганды.
В конгрессе США призвали главу Twitter остановить «пропаганду» КНР
  • AP
  • © Matt Rourke

«Сегодня Коммунистическая партия Китая использует Twitter, заблокированную в Китае платформу, для распространения своей дезинформации по всему миру», — цитирует РИА Новости письмо конгрессменов.

Парламентарии выразили надежду, что новое руководство соцсети позволит выстроить здоровый диалог между конгрессом и компанией.

7 июля стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп подаёт судебные иски против компаний Facebook, Google и Twitter.

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