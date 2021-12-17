Экс-работника Пентагона арестовали за готовность к шпионажу в пользу России

Бывшего контрактного работника Министерства обороны США, 63-летнего Джейна Мюррея Роу арестовали по подозрению в попытке шпионажа в пользу России. Он был задержан в ходе подставной спецоперации.

Об этом говорится в сообщении американского Минюста.

В Федеральном бюро расследований заявили, что Роу в ходе подставной операции спецслужб США согласился сотрудничать с агентом ФБР, выдававшим себя за «агента российских властей». В сообщении отмечается, что Роу пытался передать «агенту» секретную информацию, относящуюся к сфере обороны США.

По информации Минюста, Роу на протяжении порядка 40 лет работал на разные компании, сотрудничающие с Пентагоном. У него был допуск к совершенно секретной информации об аэрокосмических технологиях ВВС США.

В ноябре в Польше сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу России.