Вдова Пиночета умерла в возрасте 99 лет
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Как пишет Tercera, Ириарт умерла у себя дома. В последние годы у неё были проблемы с лёгкими.
Вдова Пиночета находилась под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств.
Считалось, что Ириарт оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений.
Аугусто Пиночет умер в конце 2006 года, находясь под домашним арестом.
11 сентября 1973 года произошёл военный переворот в Чили, открывший генералу Аугусто Пиночету дорогу к власти. Подробнее — в материале RT.