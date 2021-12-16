Вдова Пиночета умерла в возрасте 99 лет

Лусия Ириарт, вдова чилийского диктатора Аугусто Пиночета, умерла в возрасте 99 лет.

Как пишет Tercera, Ириарт умерла у себя дома. В последние годы у неё были проблемы с лёгкими.

Вдова Пиночета находилась под следствием по обвинению в махинациях и хищении бюджетных средств.

Считалось, что Ириарт оказывала значительное влияние на Пиночета при принятии им политических решений.

Аугусто Пиночет умер в конце 2006 года, находясь под домашним арестом.

11 сентября 1973 года произошёл военный переворот в Чили, открывший генералу Аугусто Пиночету дорогу к власти. Подробнее — в материале RT.