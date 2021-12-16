В Россию из Сирии вернулись девять российских детей

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Самолёт, на борту которого находились девять российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает РИА Новости.
В Россию из Сирии вернулись девять российских детей
  • Reuters

«Возвращены сегодня восемь детей из лагерей плюс один из приюта в Дамаске. Возраст — от шести до 17 лет, все из Дагестана», — сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Она отметила, что с аэродрома детей отвезли на машинах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на COVID-19.

После карантина дети будут переданы родственникам.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев в Россию.

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