В Россию из Сирии вернулись девять российских детей

Самолёт, на борту которого находились девять российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Возвращены сегодня восемь детей из лагерей плюс один из приюта в Дамаске. Возраст — от шести до 17 лет, все из Дагестана», — сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Она отметила, что с аэродрома детей отвезли на машинах скорой помощи в одну из московских клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на COVID-19.

После карантина дети будут переданы родственникам.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске предложила продолжить взаимодействие по вопросам возвращения российских детей из лагерей беженцев в Россию.