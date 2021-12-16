Политолог Бальбек назвал истерикой резолюцию ЕП с призывом к возможным санкциям против России

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал резолюцию, принятую депутатами Европейского парламента на пленарной сессии по ситуации на Украине, с призывом к Евросоюзу подготовиться к возможному введению санкций против России.

«Сегодняшний Европарламент — это группа скандалистов, которые думают, что занимаются делом. И скажем прямо, рекомендательные решения, обращения к политикам — это просто сигналы, чтобы Европа не забыла про их существование», — считает он.

Политолог также назвал решение ЕП «бессмысленной политической вознёй».

«Проблемы нет, угрозы кому-либо нет, доказательств тоже нет, а вот истерика присутствует. Да, направили обращение, без сомнения, щедро раздали интервью европейским СМИ и, как всегда, рекомендовали, как нужно поступить с Россией. Вот только эти рекомендации бесполезны», — считает Бальбек.

Ранее Европарламент принял резолюцию по Украине с призывом к возможным санкциям против России. ЕП также призвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России».