Политолог Бальбек назвал истерикой резолюцию ЕП с призывом к возможным санкциям против России
- Reuters
«Сегодняшний Европарламент — это группа скандалистов, которые думают, что занимаются делом. И скажем прямо, рекомендательные решения, обращения к политикам — это просто сигналы, чтобы Европа не забыла про их существование», — считает он.
Политолог также назвал решение ЕП «бессмысленной политической вознёй».
«Проблемы нет, угрозы кому-либо нет, доказательств тоже нет, а вот истерика присутствует. Да, направили обращение, без сомнения, щедро раздали интервью европейским СМИ и, как всегда, рекомендовали, как нужно поступить с Россией. Вот только эти рекомендации бесполезны», — считает Бальбек.
Ранее Европарламент принял резолюцию по Украине с призывом к возможным санкциям против России. ЕП также призвал главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России».