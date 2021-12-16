Европарламент принял резолюцию по Украине с призывом к возможным санкциям против России

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Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии приняли резолюцию по ситуации на Украине, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к возможному введению санкций против России.
Европарламент принял резолюцию по Украине с призывом к возможным санкциям против России
  • © FREDERICK FLORIN
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования.

Как отмечается, в резолюции Европарламент призывает главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля «обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России».

Согласно резолюции, Совет ЕС «должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнёрами».

Ранее сообщалось, что к саммиту 16 декабря Европейский союз подготовил «жёсткую позицию» по ситуации вокруг Украины.

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