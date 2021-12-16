МИД России предупредил россиян о возможном отказе во въезде в Кению

Короткая ссылка
В МИД России предупредили россиян о возможном отказе во въезде в Кению из-за коронавирусных ограничений.
МИД России предупредил россиян о возможном отказе во въезде в Кению
  • РИА Новости

«Министерство иностранных дел Российской Федерации настоятельно рекомендует гражданам России при планировании поездок в Кению учитывать возможность отказа во въезде в эту страну», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что из-за резкого роста случаев COVID-19 власти Кении анонсировали введение с 21 декабря дополнительных ограничительных мер.

Уточняется, что это включает полный запрет на въезд и перемещения по стране с использованием воздушного и наземного транспорта, а также на посещение национальных парков, музеев, отелей, предприятий общественного питания лицами, не привитыми вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее в ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в I квартале 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить