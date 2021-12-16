МИД России предупредил россиян о возможном отказе во въезде в Кению

В МИД России предупредили россиян о возможном отказе во въезде в Кению из-за коронавирусных ограничений.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации настоятельно рекомендует гражданам России при планировании поездок в Кению учитывать возможность отказа во въезде в эту страну», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что из-за резкого роста случаев COVID-19 власти Кении анонсировали введение с 21 декабря дополнительных ограничительных мер.

Уточняется, что это включает полный запрет на въезд и перемещения по стране с использованием воздушного и наземного транспорта, а также на посещение национальных парков, музеев, отелей, предприятий общественного питания лицами, не привитыми вакцинами, сертифицированными Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее в ВОЗ заявили, что «Спутник V» могут одобрить в I квартале 2022 года.