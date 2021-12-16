Мишустин объяснил, почему Россия делится технологиями и опытом в борьбе с пандемией
- РИА Новости
Об этом российский премьер сказал в ходе церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки.
«Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод», — приводит его слова РИА Новости.
Он также отметил, что это не может быть предметом торга.
Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о необходимости всеми силами повышать уровень вакцинации от коронавируса в Европе и Центральной Азии, отметив, что это является главным приоритетом.
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая напомнили в беседе с URA.RU о пользе климатотерапии для переболевших коронавирусной инфекцией.