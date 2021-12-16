Мишустин объяснил, почему Россия делится технологиями и опытом в борьбе с пандемией

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская сторона делится технологиями и опытом в борьбе с пандемией, поскольку жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод.

Об этом российский премьер сказал в ходе церемонии вручения правительственных премий за достижения в области науки.

«Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей превыше любых политических и финансовых выгод», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что это не может быть предметом торга.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире RT заявил о необходимости всеми силами повышать уровень вакцинации от коронавируса в Европе и Центральной Азии, отметив, что это является главным приоритетом.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев и директор детского медицинского центра пульмонолог, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая напомнили в беседе с URA.RU о пользе климатотерапии для переболевших коронавирусной инфекцией.