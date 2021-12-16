Финляндия продлила ограничения на границе из-за COVID-19 до 16 января

Финляндия продлила ограничения на границе страны из-за пандемии коронавируса до 16 января.

«Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены», — приводит РИА Новости сообщение МВД Финляндии.

Отмечается, что решение действует до 16 января.

Вакцинированные пассажиры, прибывающие не из стран ЕС и шенгенской зоны, с 21 декабря должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до въезда.

Ранее сообщалось о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией с 12 декабря.