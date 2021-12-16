Телеканал RT выпустил пародийный ролик о «реакции» мировых лидеров на запуск вещания RT DE. Видео было создано с использованием технологии Deepfake.

«Мы представили, как могло бы выглядеть экстренное обращение мировых лидеров в связи с первым эфиром. Президент США Джо Байден, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывают Германию не повторять их ошибок и предостерегают от влияния российского ТВ. Они выражают «солидарность и сочувствие», а также обещают помощь в борьбе с телеканалом. Но уже слишком поздно», — говорится в подписи к ролику.

RT DE начал вещание 16 декабря. В прямом эфире будут транслироваться новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).

Ранее бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поздравила телеканал RT DE на немецком языке с началом вещания.