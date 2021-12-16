Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поздравила телеканал RT DE с началом вещания 

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поздравила телеканал RT DE на немецком языке с началом вещания.

«Я от всего сердца желаю всей редакции всего наилучшего в связи с началом вещания RT DE. От Берлина до Москвы, а также во всех уголках мира — больших успехов», — сказала она.

Экс-глава МИД Австрии также пожелала, чтобы «в новостном потоке были и хорошие новости», отметив, что «поводы для уверенности необходимы каждому из нас».

«Всего наилучшего, с началом вещания!» — отметила Кнайсль.

RT DE будет в прямом эфире транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы на немецком языке.

RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние 12 месяцев.

Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).

Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ.