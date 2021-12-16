Премьер Финляндии: «Северный поток — 2» не обсуждали на саммите ЕС «Восточное партнёрство»

Участники саммита «Восточное партнёрство» в ЕС не обсуждали вопросы, касающиеся газопровода «Северный поток — 2» и санкции против России, заявила глава кабмина Финляндии Санна Марин.

«Мы не обсуждали «Северный поток — 2». Мы не обсуждали конкретные санкции», — цитирует Марин РИА Новости.

По её словам, на встрече беседа велась о роли России в конфликтах в регионе стран-участниц — в частности, действия на приграничной территории Украины.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что к саммиту 16 декабря Европейский союз подготовил «жёсткую позицию» по ситуации вокруг Украины.

По словам еврокомиссара Мароша Шефчовича, Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные ограничительные меры против России в случае роста напряжённости касательно ситуации вокруг Украины.