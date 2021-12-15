ЕК представит на саммите ЕС возможные санкции против России из-за ситуации вокруг Украины

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Еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия представит на саммите ЕС возможные ограничительные меры против России в случае роста напряжённости касательно ситуации вокруг Украины.
ЕК представит на саммите ЕС возможные санкции против России из-за ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

«Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать», — рассказал еврокомиссар в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

Он объявил, что данные варианты будут представлены на саммите ЕС 16 декабря.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины.

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