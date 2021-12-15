ЕК представит на саммите ЕС возможные санкции против России из-за ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Когда Совет ЕС предложил нам подготовить опции на случай эскалации ситуации, мы проделали эту работу. Эти опции готовы, и мы готовы действовать», — рассказал еврокомиссар в рамках пленарной сессии в Страсбурге.
Он объявил, что данные варианты будут представлены на саммите ЕС 16 декабря.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины.