Советник Байдена выразил обеспокоенность напряжённостью между Арменией и Азербайджаном

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу напряжённости между Арменией и Азербайджаном в ходе встречи с секретарем совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

«Господин Салливан выразил приверженность США миру, безопасности и процветанию в Армении и в регионе Южного Кавказа. Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряжённостью между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Он приветствовал общение между сторонами.

По его словам, США намерены продолжать поддерживать меры по выстраиванию доверия и региональному примирению.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договорённостей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.