Советник Байдена выразил обеспокоенность напряжённостью между Арменией и Азербайджаном
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«Господин Салливан выразил приверженность США миру, безопасности и процветанию в Армении и в регионе Южного Кавказа. Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряжённостью между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Он приветствовал общение между сторонами.
По его словам, США намерены продолжать поддерживать меры по выстраиванию доверия и региональному примирению.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договорённостей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.