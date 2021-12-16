Советник Байдена выразил обеспокоенность напряжённостью между Арменией и Азербайджаном

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность по поводу напряжённости между Арменией и Азербайджаном в ходе встречи с секретарем совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Советник Байдена выразил обеспокоенность напряжённостью между Арменией и Азербайджаном
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Господин Салливан выразил приверженность США миру, безопасности и процветанию в Армении и в регионе Южного Кавказа. Он выразил обеспокоенность продолжающейся напряжённостью между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Он приветствовал общение между сторонами.

По его словам, США намерены продолжать поддерживать меры по выстраиванию доверия и региональному примирению.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров заверили председателя Евросовета Шарля Мишеля в своей приверженности реализации договорённостей по Карабаху, достигнутых при посредничестве России.

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