Российский дипломат обвинила ряд стран Запада в информационных вбросах против Москвы

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Ряд западных стран принимают участие в информационной кампании против России, заявила заместитель российского постпреда Анна Евстигнеева.
Российский дипломат обвинила ряд стран Запада в информационных вбросах против Москвы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

На заседании СБ ООН зампостпреда Великобритании Джеймс Роскоу заявил, что так называемая группа Вагнера « продолжает ущемлять права человека в ЦАР».

Подобные заявления сделали также дипломаты от Франции и Эстонии.

«Что касается озвученных рядом стран обвинений в адрес России, то ничего нового в этих информационных вбросах нет», — цитирует РИА Новости Евстигнееву.

По её словам, высказывающиеся страны имеют печальную историю дестабилизации стран в Африке и не только.

«Не можем рассматривать заявления этих коллег по совету в отношении ЦАР, кроме как лицемерную, завистливую и скоординированную информационную кампанию», — добавила она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал публикацию NI, в которой говорится, что в случае вооружённого конфликта Украины и России, последняя дойдёт до Днепра за три-четыре дня.

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