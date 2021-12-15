В Госдуме заявили, что тема подготовки России к «нападению» на Украину выдыхается

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал публикацию NI, в которой говорится, что в случае вооружённого конфликта Украины и России, последняя дойдёт до Днепра за три-четыре дня.
В Госдуме заявили, что тема подготовки России к «нападению» на Украину выдыхается
  • РИА Новости

По его мнению, на Западе ведётся информационная кампания против России.

«Последние месяцы центральным звеном антироссийской пропагандистской кампании была тема ожидаемого вступления российских войск на территорию Украины. Тема начинает выдыхаться как минимум потому, что эти данные не подтвердились, никакой российской агрессии в отношении Украины нет», — подчеркнул парламентарий.

Ранее, как сообщало РИА Новости со ссылкой на журнал The National Interest, в случае начала войны между Россией и Украиной российские войска дойдут до Днепра за три-четыре дня.

Такое мнение выразили бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и экс-советник министра обороны в администрации Трампа, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

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