Россия обсудила военно-политическую ситуацию в Европе с дипломатами ряда стран ЕС

Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов обсудил военно-политическую ситуацию в Европе с дипломатами ряда стран ЕС.

Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений России с этими странами. Обсуждена общеевропейская проблематика, вопросы военно-политической ситуации в Европе. Затронут ряд других тем актуальной международной повестки», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что в беседе участвовали главы дипломатических миссий Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, ФРГ и Швейцарии.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что российская сторона в ближайшее время передаст «на бумаге» США и другим странам НАТО свои наработки по гарантиям безопасности в Европе.