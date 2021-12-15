В США рассекретили слова «водителя посольства СССР» по делу об убийстве Кеннеди

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В обнародованных в США документах об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди говорится о заявлениях некого «польского водителя советского посольства» в Австралии.
В США рассекретили слова «водителя посольства СССР» по делу об убийстве Кеннеди
  • AFP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий отчёт ЦРУ.

В документе говорится, что данный человек в Австралии через два дня после убийства Кеннеди заявил американским дипломатам о возможной причастности СССР к преступлению.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди», — говорится в отчёте.

Ранее сообщалось, что США рассекретили почти 1,5 тыс. ранее закрытых документов, связанных с расследованием убийства Кеннеди.

Из части документов следует, что американские спецслужбы долгое время изучали теории о причастности СССР к убийству Джона Кеннеди.

22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе в кабриолете, в котором он ехал с женой Жаклин и губернатором штата Техас Джоном Конналли.

По официальной версии, убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, которого застрелили в полицейском участке спустя два дня после ареста.

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