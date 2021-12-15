Спецслужбы США долгое время изучали версии о причастности СССР к убийству Кеннеди
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
В одном из документов Центральное разведывательное управления обратило внимание на часть книги Роберта Энсона 1976 года, в которой говорится о поездке убийцы американского президента Ли Харви Освальда в Москву. Отмечается, что Освальд получил визу в короткие сроки.
«Комиссия считает подозрительным, что Освальд получил визу за два-четыре дня, без присутствия в советском посольстве», — приводится заявление офиса в Хельсинки.
При этом в документе, датированном декабрём 1978 года, не исключается возможность оказания помощи Освальду для поездки в страну со стороны Советского Союза, однако отмечается, что это не подтверждается фактом ускоренной выдачи визы.
Также в документах говорится, что Освальд якобы мог звонить в советское посольство в Мехико 23 ноября.
Ранее американский режиссёр и продюсер Оливер Стоун в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи прокомментировал решение президента США Джо Байдена отложить обнародование документов об убийстве Кеннеди из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе в кабриолете, в котором он ехал с женой Жаклин и губернатором штата Техас Джоном Конналли.
По официальной версии, убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, которого застрелили в полицейском участке спустя два дня после ареста.