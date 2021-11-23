Стоун высказался о решении Байдена отложить обнародование документов об убийстве Кеннеди

Американский режиссёр и продюсер Оливер Стоун в интервью ведущему программы Going Underground на RT Афшину Раттанзи прокомментировал решение президента США Джо Байдена отложить обнародование документов об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди из-за ситуации с коронавирусом.

В октябре Белый дом сообщил, что Байден отложил обнародование документов об убийстве Кеннеди до декабря 2022 года, сославшись на пандемию.

«Да, такова была официально указанная причина. Не знаю, насколько она уместна, поскольку не понимаю, почему при ковиде нельзя читать или думать», — сказал Стоун.

Американский режиссёр напомнил, что опубликовать эти документы обещал в своё время и экс-президент США Дональд Трамп, который также не сдержал слово.

«Трамп нарушил все правила. Он ведь не просто отступился в последний момент, отказавшись обнародовать около 20 тыс. документов, которые представляли интерес и не стали достоянием общественности. Он неправомерно ввёл дополнительное требование, заявив о необходимости в следующий раз также проконсультироваться с Национальным управлением архивов и документации», — сказал Стоун.

По его словам, «изначально решение принял конгресс, но за президентом было последнее слово, способное всё остановить».

22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе в кабриолете, в котором он ехал с женой Жаклин и губернатором штата Техас Джоном Конналли.

По официальной версии, убийцей оказался бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, которого застрелили в полицейском участке спустя два дня после ареста.