Советник президента США по нацбезопасности Салливан провёл переговоры с Ушаковым

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил сегодня по телефону с советником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Салливан подтвердил озабоченность Соединённых Штатов по вопросу якобы наращивания российских военных сил на границе с Украиной.

Он также заверил своего собеседника в стремлении США решать вопросы безопасности и стратегические вопросы дипломатическим путём.

Также в сообщении анонсируются консультации помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с американскими союзниками по НАТО, которые пройдут в Брюсселе 16 декабря.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».