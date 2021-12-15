Советник президента США по нацбезопасности Салливан провёл переговоры с Ушаковым
- © AP Photo / Charles Dharapak
«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил сегодня по телефону с советником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Салливан подтвердил озабоченность Соединённых Штатов по вопросу якобы наращивания российских военных сил на границе с Украиной.
Он также заверил своего собеседника в стремлении США решать вопросы безопасности и стратегические вопросы дипломатическим путём.
Также в сообщении анонсируются консультации помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с американскими союзниками по НАТО, которые пройдут в Брюсселе 16 декабря.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».