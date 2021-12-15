Советник президента США по нацбезопасности Салливан провёл переговоры с Ушаковым

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Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан провёл переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым.
Советник президента США по нацбезопасности Салливан провёл переговоры с Ушаковым
  • © AP Photo / Charles Dharapak

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан поговорил сегодня по телефону с советником президента России по внешней политике Юрием Ушаковым», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Салливан подтвердил озабоченность Соединённых Штатов по вопросу якобы наращивания российских военных сил на границе с Украиной.

Он также заверил своего собеседника в стремлении США решать вопросы безопасности и стратегические вопросы дипломатическим путём.

Также в сообщении анонсируются консультации помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид с американскими союзниками по НАТО, которые пройдут в Брюсселе 16 декабря.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

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