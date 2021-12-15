Ушаков проведёт переговоры с представителем Белого дома по гарантиям безопасности

Помощник президента России Юрий Ушаков в среду, 15 декабря, обсудит с одним из представителей администрации США вопросы гарантий безопасности в закрытом режиме.

«У меня сегодня тоже будет контакт с одним из руководителей американской администрации на этот счёт (по гарантиям безопасности. — RT) по телефону», — цитирует Ушакова РИА Новости.

При этом он не уточнил, с кем именно будет проходить беседа.

«Договорённость пока есть, но я не хочу подводить коллег. Это будет закрытый разговор», — добавил помощник президента.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с помощником госсекретаря США Карен Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».