Ушаков проведёт переговоры с представителем Белого дома по гарантиям безопасности

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Помощник президента России Юрий Ушаков в среду, 15 декабря, обсудит с одним из представителей администрации США вопросы гарантий безопасности в закрытом режиме.
Ушаков проведёт переговоры с представителем Белого дома по гарантиям безопасности
  • РИА Новости

«У меня сегодня тоже будет контакт с одним из руководителей американской администрации на этот счёт (по гарантиям безопасности. — RT) по телефону», — цитирует Ушакова РИА Новости.

При этом он не уточнил, с кем именно будет проходить беседа.

«Договорённость пока есть, но я не хочу подводить коллег. Это будет закрытый разговор», — добавил помощник президента.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с помощником госсекретаря США Карен Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».

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