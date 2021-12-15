Ушаков проведёт переговоры с представителем Белого дома по гарантиям безопасности
- РИА Новости
«У меня сегодня тоже будет контакт с одним из руководителей американской администрации на этот счёт (по гарантиям безопасности. — RT) по телефону», — цитирует Ушакова РИА Новости.
При этом он не уточнил, с кем именно будет проходить беседа.
«Договорённость пока есть, но я не хочу подводить коллег. Это будет закрытый разговор», — добавил помощник президента.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с помощником госсекретаря США Карен Донфрид тематику гарантий безопасности в контексте попыток альянса НАТО «изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе».