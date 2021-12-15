Ушаков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина «разговором двух друзей»

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшие переговоры российского лидера Владимира Путина с его коллегой из КНР Си Цзиньпином «разговором двух друзей».

По словам Ушакова, лидеры смогли обсудить все насущные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.

«Главное, что, так представляется, разговор был очень позитивный — это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — цитирует помощника Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось о завершении переговоров в режиме видеоконференции глав государств.

Президент России объявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.