Ушаков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина «разговором двух друзей»
- РИА Новости
По словам Ушакова, лидеры смогли обсудить все насущные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.
«Главное, что, так представляется, разговор был очень позитивный — это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — цитирует помощника Путина РИА Новости.
Ранее сообщалось о завершении переговоров в режиме видеоконференции глав государств.
Президент России объявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.