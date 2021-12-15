Ушаков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина «разговором двух друзей»

Короткая ссылка
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшие переговоры российского лидера Владимира Путина с его коллегой из КНР Си Цзиньпином «разговором двух друзей».
Ушаков назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина «разговором двух друзей»
  • РИА Новости

По словам Ушакова, лидеры смогли обсудить все насущные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня.

«Главное, что, так представляется, разговор был очень позитивный — это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — цитирует помощника Путина РИА Новости.

Ранее сообщалось о завершении переговоров в режиме видеоконференции глав государств.

Президент России объявил, что отношения Москвы и Пекина являются образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить