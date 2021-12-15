Патрушев обсудил с премьер-министром Камбоджи возможности двустороннего сотрудничества

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и премьер-министр Камбоджи обсудили возможности дальнейшего двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза России.

Стороны затронули также вопросы международной безопасности с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Патрушев наградил премьера Камбоджи орденом Дружбы за большие заслуги в укреплении сотрудничества между народами двух стран и поблагодарил его за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Россией.

Ранее сообщалось, что Патрушев прибыл с официальным визитом в Камбоджу во главе межведомственной делегации.