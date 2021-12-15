Патрушев обсудил с премьер-министром Камбоджи возможности двустороннего сотрудничества
Об этом сообщает пресс-служба Совбеза России.
Стороны затронули также вопросы международной безопасности с акцентом на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Кроме того, Патрушев наградил премьера Камбоджи орденом Дружбы за большие заслуги в укреплении сотрудничества между народами двух стран и поблагодарил его за личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества с Россией.
Ранее сообщалось, что Патрушев прибыл с официальным визитом в Камбоджу во главе межведомственной делегации.